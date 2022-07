୪୧ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ: CAPTAIN COOL ମାହି

୭ ଜୁଲାଇ୧୯୮୧, ବିହାରର ରାଞ୍ଚିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ । ଅଧିନାୟକ ହେଉ କି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ୱିକେଟ କିପର ହେଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ମେଣ୍ଟର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ । ଦଳରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଧିରେ ଧିରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ । ଦିନେ ଭାରତକୁ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ଟିମ ଭାବେ ଗଣୁତିବା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ବନାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନ । ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଁ । ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନୀ ।

୨୦୦୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ । ପ୍ରଥମ ସିରିଜ ଖୁବ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି । ଯାହାର ଖୁବ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ମାହି । ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚରେ ଧୋନୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଆସିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ୧୪୮ ରନର ଜବରଦସ୍ତ ପାଳି । ସେ ବି ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ । ବାସ ଏଇଠୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଜଣେ ସୁପର ଷ୍ଟାର । ଯାହାଙ୍କୁ ନାଁ ମିଳିଲା ଭିଣ୍ଟେଜ ମାହି ।

ଧୋନୀଙ୍କ ଏହି ଫର୍ମ ଲଗାତାର ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇ ଚାଲିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ସ୍କୋର କରି ଚାଲିଲେ । ୨୦୦୫ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ଭାରତକୁ ୨୯୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ମିଳିଥିଲା । ଜବାବରେ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ସଅଳ ହରାଇବା ପରେ ଧୋନୀଙ୍କୁ ୩ ନମ୍ବରରେ ପଡିଆକୁ ଛାଡିଥିଲେ ସୌରଭ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଧୋନୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ରୂପ । ୧୪୫ ବଲରେ ସେ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲେ ୧୮୩ ରନ । ଏହି ଇନିଂସ ପାଇଁ ଧୋନୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ଜାଣିଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିନିଶର ।

ଏହାପରେ ୨୦୦୭ରେ ନୂଆ କରି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ ହେବାରୁ ସମସ୍ତ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ଏଥିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ନୂଆ କରି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଧୋନୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା । ଅଧିନାୟକ ପଦ । ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟ ଏବଂ ୱିକେଟ କିପିଙ୍ଗରେ ନିଜର ଫ୍ୟାନବେସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଧୋନୀଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଥିଲା ବିଶ୍ୱକପ ଟାଇଟଲ ଉପରେ । ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ ଦେଇ ସେ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନ ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ରହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା । ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସେ ଭାରତକୁ ଅନେକ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଧୋନୀଙ୍କୁ କ୍ୟାପଟେନ କୁଲ ମାହି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ।

୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ଟ୍ରଫି ପରେ ୨୦୧୧ରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଏବଂ ଏହାପରେ ୨୦୧୩ରେ ସେ ଭାରତକୁ ଜିତାଇଥିଲେ ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫି । ଏହା ସହିତ ଧୋନୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଆଇସିସିର ସମସ୍ତ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଧିନାୟକ । ତେବେ ୨୦୧୪ରେ ଟେଷ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ୨୦୧୭ରେ ଲିମିଟେଡ ଓଭର କ୍ରିକେଟର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ମାହି । ପରେ ୨୦୧୯ ବିଶ୍ୱକପ ପରେ କ୍ରିକେଟରୁ କିଛି ଦିନ ଦୂରେଇ ରହି ଶେଷରେ ୨୦୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ସେଦିନ ଏକ ଏମିତି ଦିନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦିନ କୌଣସି କ୍ରିକେଟରର ଅବସର ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା ।

ତେବେ ଆଜି ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର, କ୍ରିକେଟର ଲିଜେଣ୍ଡ, କ୍ୟାପଟେନ କୁଲ ଭିଣ୍ଟେଜ ମାହିଙ୍କ ୪୧ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ । ତାଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଜନ୍ମ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମାହିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।

HAPPY BIRTHDAY MAHENDRA SINGH DHONI………

An idol & an inspiration 👏 👏

Here's wishing @msdhoni – former #TeamIndia Captain & one of the finest to have ever graced the game – a very happy birthday. 🎂 👍 pic.twitter.com/uxfEoPU4P9

— BCCI (@BCCI) July 7, 2022