ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ’ରେ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ-ନତାଶା, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏପରି ଲେଖିଲେ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ’ରେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ତାରକା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ପୁର୍ବରୁ ୨୦୨୦ରେ ହାର୍ଦିକ ନାତାଶାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହେଁ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଏହି ବିବାହରେ ନତାଶା ଧଳା ପୋଷାକ ଏବଂ ହାର୍ଦିକ ସୁଟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ-ନତାଶାଙ୍କ ସହ କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ପଙ୍କୁଡ଼ି ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ନତାଶା ମଧ୍ୟ ଏକ ଫଟୋସୁଟ କରିଥିଲେ।

We celebrated Valentine’s Day on this island of love by renewing the vows we took three years ago. We are truly blessed to have our family and friends with us to celebrate our love ❤️ pic.twitter.com/tJAGGqnoN1

— hardik pandya (@hardikpandya7) February 14, 2023