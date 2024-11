CSK ବୋଲରଙ୍କ ଓଭରରେ ଛକା ବୃଷ୍ଟି କଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ: IPL-2025 ପୂର୍ବରୁ ଧୋନୀଙ୍କୁ ଝଟକା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ ପାଇଁ ମେଗା ଅକ୍ସନ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ନିଲାମୀରେ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ । ଆଗାମୀ ସିଜନ ପାଇଁ ଦଳ ଗୁରଜପନୀତ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ଖେଳାଳି ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଖୁବ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଇପିଏଲ ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ଗୁରଜପନୀତଙ୍କ ଓଭରରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏହାର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୟଦ ମୁସ୍ତକ ଅଲୀ ଟି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ବରୋଦା । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ୨୦ ବଲରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଦଳକୁ ଦମଦାର ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ତାମିଲନାଡୁର ୨୨ ରନ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ବରୋଦା ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା । ୧୫୨ ରନରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇବା ପରେ ଦଳର ବିଜୟକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଖତରନାକ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଶେଷ ୨୬ ବଲରୁ ୭୦ରନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଖେଳର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଷ୍ଟାର ବୋଲରଙ୍କ ଓଭରରେ ୨୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ।

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,4⃣

One goes out of the park 💥

Power & Panache: Hardik Pandya is setting the stage on fire in Indore 🔥🔥

Can he win it for Baroda?

Scorecard ▶️ https://t.co/DDt2Ar20h9#SMAT | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Bj6HCgJIHv

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 27, 2024