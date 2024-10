World Cupରେ ହରମନ୍-ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଧମାକା: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମିଳିଲା ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଦେଇଛି ବିରାଟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । କର ବା ମର ସ୍ଥିତିରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଧୂଆଁଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୧୭୩ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି । ମନ୍ଧାନା ଏକ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ହରମନପ୍ରୀତ ମଧ୍ୟ ୫୨ ରନର ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି ।

ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଫେଲ ହେବା ପରେ ନିଜର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଭାରତ ୯୮ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ୪୦ ବଲରୁ ୪ଟି ଚୌକା ସହ ୪୩ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା । ଏହାପରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀ କୌର ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ୩୮ ବଲରୁ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହ ନିଜ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

Women’s T20 WC: An unbeaten 52 from captain Harmanpreet Kaur & a 38-ball 50 from vice-captain Smriti Mandhana carries India to 172/3 against Sri Lanka at the Dubai International Stadium pic.twitter.com/nRZkTVvqC2

— IANS (@ians_india) October 9, 2024