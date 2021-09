ଏକେ-୪୭ ଡରରେ ଦୌଡ଼ିବ ଅର୍ଥନୀତି, ଏ ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହାଜୀ ମହମ୍ମଦ୍ ଇଦରିସ୍

କାବୁଲ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏବେ ତାଲିବାନିଙ୍କ ରାଜ୍ ଚାଲିଛି । ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନୁତନ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଉଥିବା ସରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଥିବେଣି ନିଶ୍ଚୟ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପିଏମ୍, ଡେପ୍ୟୁଟି ପିଏମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରେ ୧୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଳାସୂଚୀ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ।

Mulla Haji Mohammad Idris, the new Governor of the Afghanistan's central bank — Da Afghanistan Bank (DAB). #Afghanistan 👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/Q5WOUIHq3W

— Jameel Farooqui (@FarooquiJameel) September 9, 2021