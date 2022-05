PoKରେ ଭାସିଗଲା ଚୀନ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍: ପାକିସ୍ତାନରୁ କଟିଲା ସଂଯୋଗ, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ଭୁଜଫରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ଚୀନ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଣିରେ ଭାସିଯିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଯେ କ୍ଷତିକାରକ, ତାହା ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି । କାହିଁକି ନା ଗ୍ଲେସିୟରର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ବନ୍ୟା ହେତୁ ଭାସିଯାଇଥିବା ଏହି ବ୍ରିଜଟି ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସେତୁ ଥିଲା । ଏହା ସହ ଚୀନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ୍ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ (ପିଓକେ)ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରିଜଟି ଗ୍ଲେସିୟର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେତୁ ଭାସିଯାଇଛି ।

ଏହି ବ୍ରିଜଟି ପିଓକେର ଗିଲଗିତ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳର କାରାକୋରାମ ହାଇୱେରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଅଚାନକ୍ ପ୍ରବଳ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ଭାସିଯାଇଥିଲା । ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରିଜକୁୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଚୀନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା । ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବ୍ରିଜର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।

A few days ago @ClimateChangePK had warned that Pakistan’s vulnerability is high due to high temps. Hassanabad bridge on the KKH collapsed due to GLOF from the melting Shisper glacier which caused erosion under pillars. Am told FWO will have a temporary bridge up in 48 hours. 1/2 pic.twitter.com/Sjl9QIMI0G

— SenatorSherryRehman (@sherryrehman) May 7, 2022