ଅସମର ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି, କି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ୩ଟି Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅସମରେ ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର ଆଶାତୀତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ବାସଗୃହ ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି । ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ୨୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ୧୯ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୫୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଲାଣି । ସଡ଼କ ପଥରେ ପାଣି ଭରି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ହୋଜଈ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ୨୧ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ତେବେ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ମୋଟ ୩.୫୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୪୩୩୩୮.୩୯ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ଭୂମି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ତେବେ ଆସନ୍ତା କିଛିଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୌସମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି । ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ବନ୍ୟା ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନା, ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଏସଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

#WATCH Flood situation in Assam’s Chirang district remains grim with thousands of people affected SDRF teams rescue more than 100 villagers. All the trapped people were shifted to safe places. (18.06) pic.twitter.com/IzQeAVJ0H2 — ANI (@ANI) June 19, 2022

#WATCH Locals wade through flood water in the Kampur area of central Assam’s Nagaon district pic.twitter.com/tdX1C5nzS4 — ANI (@ANI) June 19, 2022