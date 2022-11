ଆଡିଲେଡ୍‌: ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସୁପର ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପୁଣି ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିଛି । ଏଡିଲେଡ୍‌ରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଂଲାଦେଶ ୭ ଓଭରରେ ବିନା କୌଣିସ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ୬୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୭୮ ବଲ୍‌ରେ ୧୧୯ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ।

Litton Das brings up his fifty off just 21 balls! 🤯 #T20WorldCup | #INDvBAN | 📝: https://t.co/vDRjKeeGvf pic.twitter.com/sPM4wU5vch

ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଲିଟନ୍ ଦାସ ମାତ୍ର ୨୧ ବଲ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସ ବାହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପିଚ୍‌କୁ ଘୋଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏବେ ପୁଣି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ ରହିଛି । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ଡକୱର୍ଥ ଲୁଇସ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୭ ରନ୍‌ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି । ତେଣୁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ନଯାଏ ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶଠାରୁ ଭାରତ ପରାଜୟ ବରଣ କରିପାରେ ।

Bangladesh's charge halted by rain in Adelaide ⛈

They are ahead by 17 runs on DLS at this stage!#T20WorldCup | #INDvBAN | 📝: https://t.co/vDRjKeeGvf pic.twitter.com/0okTJ01POZ

— ICC (@ICC) November 2, 2022