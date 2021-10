କେରଳରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ, ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା ପକ୍କାଘର; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ଥିରୁବନ୍ତପୁରମ୍: କେରଳର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମୁଷଳଧାର ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାର କହର ଦେଖାଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ୧୮ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଅନେକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ କେରଳର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ତେବେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି ।

ତେବେ ଭିଡିଓଟି କୋଟ୍ଟାୟମ୍ର ମୁଣ୍ଡକାୟମ୍ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବ, ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସଡ଼କ ପାଖରେ ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆଉ ତାହାର ପାଣିର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରହିଛି । ଆଉ ଏହି ପାଣିର ସୁଅରେ ସଡ଼କକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି । ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ବି ମୃତାହାତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ।

#WATCH | Kerala: A house got washed away by strong water currents of a river in Kottayam's Mundakayam yesterday following heavy rainfall. pic.twitter.com/YYBFd9HQSp

— ANI (@ANI) October 18, 2021