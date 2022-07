(Video) ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା: ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜମିଛି ପାଣି

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଫଳରେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଶ୍ୱର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଗଙ୍ଗୀୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୪ରୁ ୫ ଦି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଡୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମିଛି ।

ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ପାଣି ଜମିବା ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହାନ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ରସୁଲଗଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ବୋମିଖାଏ, ସହିଦନଗର ଓ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଣି ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଜମିଥାଏ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜନତା ।

Traffic disruption near Rajmahal Square due to intense spells of rain over #Bhubaneswar city.

Video Source: @AnmolSharma_ANI pic.twitter.com/qhLS60PGCs

— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 4, 2022