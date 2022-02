ବିଚରେ ଥିଲା ଲୋକ ଗହଳି: ହଠାତ୍ ଘଟିଲା ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଚ୍ ରେ ଖସିଲା ହେଲିକପ୍ଟର । ଆମେରିକା ଫ୍ଲୋରିଡା ମାୟାମୀ ବିଚ୍ ରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ହେଲିକପ୍ଟର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅନେକ ଲୋକ ପହଁରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ଟୀ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଆଉ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଜଣକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏବେ ମାୟାମୀ ବିଚ୍ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଶେୟାର କରିଛି ।

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.

1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022