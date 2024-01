ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ‘ଭାରତ ଯୋଡୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା’ ଉପରେ ଏପରି କହିଲେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘ଭାରତ ଯୋଡୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆସାମରେ ଚାଲୁଛି । ଗୁରୁବାର ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମର । ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ- ସେ ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ । ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଆସାମର ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କିଣିପାରେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଆସାମବାସୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହା ପରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି । “ମୋ ମତରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର । ବୋଫର୍ସ ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ଫେରାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର । ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନକଲି ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ର ନାମ ଗାନ୍ଧି ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ନକଲି ନାମ ନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ଧରାପଡିଛି ନକଲି ଲାଇସେନ୍ସ । କିନ୍ତୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନେଇ କ’ଣ ହୁଏ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ନ୍ୟାୟ ପଦଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ମିଆଁ ଯାତ୍ରା । ଯେଉଁଠି ମୁସଲମାନ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେଠାକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ”

VIDEO | “Gandhi family is the most corrupt family in the country. This is not ‘Nyay Yatra, it’s ‘Miya Yatra’. Wherever there are Muslims, they visit those places,” says Assam CM @himantabiswa while commenting on Congress’ Bharat Jodo Nyay Yatra. pic.twitter.com/Y2KVXNAlaW

— Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2024