(Video) ରକ୍ତମୁଖା କାନାଡା ପୋଲିସ, ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଚଳାଇଛି ଅତ୍ୟାଚାର, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ- ଭାରତ ଓ କାନାଡା ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ସହ କାନାଡାରେ କେମିତି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରଚୁଛି, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ କାନାଡାରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯେ ସଙ୍କଟରେ ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି । ଭିଡିଓ ସହ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କି, କାନାଡାରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ ମାରିଛି । ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିଛି ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଟି ଉପରେ ଚାପିଧରି ତିନି ଜଣ ହଟାକଟା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି ଓ ତାକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମାଡ ଦେଇ ଆୟତ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ହାତ ପଛରେ ବାନ୍ଧି ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ଟେକି ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ଭିଡିଓ କାନାଡାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା, ମାନବାଧିକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସରକାର ଯେଉଁଠି ତା ଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ସେଠି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋ ସରକାର ଖେଳୁଛି । ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ।

In Canada, A Hindu kid was beaten by Canadian Police for opposing the attack on a Hindu temple

— Donald J. Trump 🇺🇸 Update (@TrumpUpdateHQ) November 4, 2024