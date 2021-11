୧୦୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ବଦଳିଛି ଆଣ୍ଟର୍କଟିକା? ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେବେ ଓ ଏବେ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି ଫରକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ, ଲଗାତର ଭାବରେ ପରିବେଶରେ ବାୟୂମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଲଗାତର ଭାବରେ ଭୁସ୍ଖଳନ ହେଉଛି । ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ୧୦୫ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରାଳର ଆଣ୍ଟର୍କଟିକା ଓ ଏବେକାର ଫଟୋକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେବେ ଆଉ ଏବେର ସମୟ ଭିତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଟୋରେ ସଫା ସଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଆଣ୍ଟର୍କଟିକାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଭୁସ୍ଖଳନ ହେଉଛି । ଫଟୋଟି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ।

ଆଣ୍ଟର୍କଟିକାର ଏହି ଫଟୋକୁ ଜଣେ ଆଇଏଫଏସ୍ ଅଫିସର୍ ନିଜର ଟୁଇଟର୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋକୁ ସେୟାର୍ କରି ସେ କ୍ୟାପସନ୍ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଗରମ ଦିନରେ ନିଆଯାଇଛି.. କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ୍ ନଜର ଆସିଲା କି?” । ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ବରଫ କାନ୍ଥ ପଛରେ ଥିବା ପାହାଡ ଦେଖାଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ବରଫ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ।

This is Arctic 105 years apart. Both picture taken in summer. Do you notice anything special. Courtesy Christian Åslund. pic.twitter.com/9AHtLDGKRb

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 24, 2021