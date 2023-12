IPL-2024 Auction ପାଇଁ କେଉଁ ଦଳ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଲାମର ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL-2024 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେବେ ସମସ୍ତ ଦଳ ପାଖରେ ମୋଟ ୭୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବାକି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସନରେ ୩୩୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଚୟନ ହୋଇଛି । ନିଲାମରେ ସାମିଲ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩ ଜଣ ଖେଳାଳି ନିଜ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ ୨ କୋଟି ରଖିଥିବା ବେଳେ ୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବେସ ପ୍ରାଇସରେ ରହିଛନ୍ତି ୧୩ ଜଣ ଖେଳାଳି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମସ୍ତ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ଖେଳାଳିଙ୍କ ରିଟେନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଲିଜ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ ଟିମ୍ ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ: ଗତବର୍ଷର ଚମ୍ପିଆନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଆଗାମୀ ସିଜନ ପାଇଁ ୧୯ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଅକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମିଲ କରିବ ଦଳ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୩ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ତେବେ ଧୋନୀବାହିନୀ ନିକଟରେ ଏହି ସିଜନ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୧.୪କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଶି ରହିଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିକଟରେ ମୋଟ ୨୮.୯୫କୋଟି ଅର୍ଥରାଶି ରହିଛି । ତେବେ ନିଲାମରେ ଦଳକୁ ୯ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଉଦା କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୪ ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବାକି ରହିଛି । ଦଳ ଆଗାମୀ ସିଜନ ପାଇଁ ୧୬ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା ।

ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ: ଗତବର୍ଷର ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଅଇପିଏଲ-୨୦୨୪ ପାଇଁ ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ସିଜନ ପାଇଁ ୨ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାମତ ମୋଟ ୮ ଜଣଙ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବ ଗୁଜୁରାଟ । ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ପାଖରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୮.୧୫ କୋଟି ଅର୍ଥରାଶି ବଳକା ରହିଛି ।

କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ ପାଇଁ କୋଲକାତା ମୋଟ ୧୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଛି । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସିଜନ ପାଇଁ ୪ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ପାଖରେ ମୋଟ ୩୨.୭କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ରହିଛି ।

ଲକ୍ଷେ୍ନø ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ: ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ ନିକଟରେ ୧୩.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଳକୁ ୨ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ । ତେବେ ଏହି ସିଜନ ପାଇଁ ଦଳ ୧୯ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଛି ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ: ରୋହିତ ଶର୍ମା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ ପାଇଁ ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଛି । ଏହାପରେ ୪ ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ୮ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବ ମୁମ୍ବାଇ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ୧୭.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ଅଛି । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସାମିଲ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ: ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିଜନ ପାଇଁ ରିଟେନ୍ କରିଛି ପଞ୍ଜାବ । ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଅକ୍ସନରେ ମୋଟ ୮ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ୨ ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇବେ । ତେବେ ନିଲାମ ପାଇଁ ଦଳ ନିକଟରେ ୨୯.୧କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି ।

ରୋୟଲ ଚାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୧୯ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଛି । ତେଣୁ ଅକ୍ସନରେ ୩ ଫରେନ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସଙ୍କ ସହ ୬ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବ ଆରସିବି । ତେବେ ଦଳ ପାଖରେ ୨୩.୨୫ କୋଟି ଅର୍ଥରାଶି ବାକି ଅଛି ।

ରାଜସ୍ଥାନ ରୋୟଲ୍ସ: ମୋଟ ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୋୟଲ୍ସ ପାଖରେ ୧୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ତେବେ ନିଲାମରେ ୩ ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ ୮ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଲାମ ଡାକିବ ରାଜସ୍ଥାନ ।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ ସିଜନ ପାଇଁ ୧୯ ଜଣ ଖେଳାଳି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳରେ ରିଟେନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଅକ୍ସନରେ ୩ ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୬ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଲାମରେ ସାମିଲ ହେବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦଳର ପର୍ସରେ ମୋଟ ୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କବାଲାନ୍ସ ରହିଛି ।

🚨 NEWS 🚨

IPL 2024 Player Auction list announced.

The roster for the Indian Premier League (IPL) 2024 Player Auction has been unveiled. The auction is set to take place in Dubai at the Coca-Cola Arena on December 19th, 2023.

𝗔𝗹𝗹 𝗧𝗵𝗲 𝗗𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀 🔽… pic.twitter.com/w26igPZRBH

— IndianPremierLeague (@IPL) December 11, 2023