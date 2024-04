(VIDEO)‘ମୁଁ ଗଢିନି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମଲାଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି’, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଯୋଗୀରାଜ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବଡ ରହସ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ୨୨ ଜାନୁୟାରୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଲାଖି ରହିଛି । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି , ରାମଲାଲାଙ୍କ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିିକୁ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିନାହିଁ ବରଂ ଭଗବାନ ରାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢାଇଛନ୍ତି ।

ଯୋଗୀରାଜ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଆଖିକୁ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏହା କିପରି କଲି । ଏହାକୁ ନେଇ ମୋର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଯେ, ମୁଁ ଏହା ଗଢି ନାହିଁ । ବରଂ ଭଗବାନ ରାମ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଗଢାଇଛନ୍ତି । ରାମଲାଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏପରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି ଯେପରି ଲାଗୁଛି ସେ ଆମକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ।

#WATCH | Karnataka: Ram Lalla idol sculptor Arun Yogiraj says, "Most of the questions I am asked are about the eyes (of Ram Lalla). Everyone is happy & Ram feels alive. They (people) ask me how I did it? My answer is- 'maine nahi banaya. Ram ne banvaya hai'…Most of the… pic.twitter.com/vOvfIDt7KW

— ANI (@ANI) April 13, 2024