ଟେଷ୍ଟ୍ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବିବାଦ: ଭୁଲ୍ ମାଗିଲା ICC, କହିଲା କିପରି ଭାରତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ନମ୍ବର ଟିମ୍

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ନମ୍ବର-୧ ମାନ୍ୟାତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ର୍କିକେଟ୍ ପରିଷଦ(ଆଇସିସି) ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଦିନ ୧.୩୦ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୁତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ କସିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ତେବେ ଗୁରୁବାର ଆଇସିସି ଏହାର ଭୁଲ୍‌କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ବୟାନ୍‌ରେ ଆଇସିସି କହିଛି ଯେ, ‘ଭୁଲ୍ ବଶତଃ ବୁଧବାର ଭାରତ ଏହାର ବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏଥି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଖିଃତ। ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ୍ ସିରିଜ ଜିତିବା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।’

