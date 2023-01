ଆଇସିସି U19 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ, ଶୁକ୍ରବାର ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇସିସି ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ ର ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଶେଫାଲି ବର୍ମା ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

𝗜𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗶𝘀!

Congratulations to #TeamIndia on advancing to the semifinals of the #U19T20WorldCup 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/EfHGOzL31P

— BCCI Women (@BCCIWomen) January 25, 2023