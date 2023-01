ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୭୪ ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ୧୦୬ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ମହଲନାବିସ୍‌ଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପଦ୍ମ ବିଭୁଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ସେ (Oral Rehydration Solution)ORS ଫର୍ମୁଲା ଆବିସ୍କାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୁମିକା ଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମରଣୋତର ମିଳିବ । ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା ପାଇଁ ୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ସେମାନେ ହେଲେ କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମାଗୁଣି ଚରଣ କୁଅଁର, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର, ରଂଗବତୀର ଗାୟିତା କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ଓ କୃଷି ପାଇଁ ପଟାୟତ ସାହୁ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ୧୯୭୧ ମସିହା ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ଥିବା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସମୟରେ ORS ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା।

#PadmaAwards2023 | ORS pioneer Dilip Mahalanabis to receive Padma Vibhushan (posthumous) in the field of Medicine (Pediatrics).

25 other personalities across various walks of life to receive Padma Shri. pic.twitter.com/nIFthqsogE

