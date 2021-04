ଦିଲ୍ଲୀରେ ୪ କିଲୋମିଟର୍ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଡା ହେଉଛି ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଲେ ଏପରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୩୦ା୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି । ଲୋକ ମାନେ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି । ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କମ୍ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସହାୟତା ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ । ଏହିଭଳି କିଛି ଖବର ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ । ସେଠାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡିକ ମାତ୍ର ୪ କିଲୋମିଟର୍ ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ।

Ten thousand rupees for a distance of four kms. Ambulance rental in Delhi.

The world is watching us today. Not only the devastation but also our moral values. pic.twitter.com/dZoJpSbF6c

— Arun Bothra (@arunbothra) April 28, 2021