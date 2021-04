ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୋହିତ ସରଦାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୩୦ ।୪ (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) : ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଉପସ୍ଥାପକ ରୋହିତ ସରଦାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି କି, ‘ରୋହିତ ସରଦାନ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ । ଭାରତର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ । ରୋହିତଙ୍କୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନେ ପକାଯିବ । ରୋହିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ପାଇଁ ଏକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛାଡ ଦେଇଗଲେ । ତାଙ୍କ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀ ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ଓଁ ଶାନ୍ତି ।’

ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ରୋହିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱଟିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ବରିଷ୍ଠ ପତ୍ରକାର ରୋହିତ ନିଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦାୟକ । ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅସମୟରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ଏକ ବଡ କ୍ଷତି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଶୋକ ସମ୍ବେଦନା ।’

ସେହିଭଳି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Pained to learn about Shri Rohit Sardana ji’s untimely demise. In him, the nation has lost a brave journalist who always stood up for unbiased and fair reporting. May God give his family the strength to bear this tragic loss. My deepest condolences to his family and followers.

— Amit Shah (@AmitShah) April 30, 2021