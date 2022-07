ମଲାନଙ୍କ ବିସ୍ପୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଭାରତ ଆଗରେ ୨୧୬ ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଇଂଲଣ୍ଡ: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିନୋଟି ଟି -୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନଟିଂହାମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲାବେଳେ ମଲାନ-ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ୩୯ ଟି ବଲରୁ ୭୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଲାନ ଏକ ଚମକ୍ତାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବାବେଳେ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ଅପରାଜିତ ୪୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ଆଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୧୬ ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

