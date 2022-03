ଭାରତର ମ୍ୟାଚ ସ୍ଥଗିତ: କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ଅଟକି ରହିଲା ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷ ହକି ମ୍ୟାଚ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଧାରେ ଅଟକିଲା ହକି ମ୍ୟାଚ । ଜର୍ମାନୀ-ଭାରତ ପୁରୁଷବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଦାଉ ସାଧିଛି କରୋନା । ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ମ୍ୟାଚକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

The FIH Hockey Pro League matches between India and Germany (Men), initially scheduled on 12 and 13 March in Bhubaneswar, India, have been postponed due to a high number of COVID cases affecting the German team.

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) March 8, 2022