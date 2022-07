ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରେ ବାଜି ମାରିଲା ଭାରତ

ବର୍ମିଂହାମ: କମନୱେଲଥ ଗେମର କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କମବ୍ୟାକ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ହାସଲ କରିଛି ବିଶାଳ ବିଜୟ । ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଭାରତ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି । ପାକିସ୍ତାନର ୧୦୦ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ୮ ଓଭର ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରି ନେଇଛି ବ୍ଲୁ ବ୍ରିଗେଡ । ତେବେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଖେଳିଛନ୍ତି ଏକ ଦମଦାର ପାରି ।

୧୦୦ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ । ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଚତୁରତାର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାତ୍ର ୧୬ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ତୁବା ହସନଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା । ୯ ବଲରୁ ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ ୨ଟି ଚୌକା ସହ ୧୬ ରନ କରି ସେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା । ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲରଙ୍କୁ ମନ୍ଧାନା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସଭିନେନୀ ମେଘନା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ । ୧୬ ବଲରୁ ୨ ଚୌକା ସହ ୧୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ମେଘନା ।

𝐀𝐋𝐋 𝐎𝐕𝐄𝐑!

Clinical with the ball & splendid with the bat, 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐚𝐭 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 by 8 wickets in their 2nd Commonwealth Games match.

Vice-captain @mandhana_smriti smashes 63*.

— BCCI Women (@BCCIWomen) July 31, 2022