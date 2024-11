ଜନ ନାୟକ ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ୧୨୫ ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପାଳିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ରଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ୧୨୫ ତମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ୧୨୫ ତମ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଟ୍ୱିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି, ଭାରତ ସରକାର ଉକ୍ରଳ କେଶରୀ ଡାକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ୧୨୫ ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ଏହି ଜନନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଓ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ହେବ ।ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ସାହ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

୨୧ ନଭେମ୍ବର ୧୮୯୯ରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ଜନନାୟକ ଇଣ୍ଡିଆନ ନାସନାଲ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ୧୯୪୬ରେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳ ୧୯୫୦ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ୧୯୫୬ରୁ ୬୧ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ୨ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୮୭ରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ।

ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ବଳିଷ୍ଠତା । ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ସେଚତନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡିଆ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର , ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ।

The Government of India has decided to organize the 125th birth anniversary of Utkal Keshari Dr. Harekrushna Mahatab as a national celebration. This is a great tribute to the legendary nationalist leader of Odisha and a testament to #OdiaAsmita. My sincere gratitude to Prime…

