ଭାରତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବହୁତ ବଡ ସମର୍ଥକ, ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ: ଜୟଶଙ୍କର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦବେଗଜନକ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟବାୟା ରାଜପକ୍ଷ ଫେରାର ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଜାରି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ପଡୋଶୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ସହାୟତା କରି ଚାଲିବୁ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି।

କେରଳରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚାନ ବେଳେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀ ଏବଂ ନେତା ଏବେ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଶରଣାର୍ଥୀ ସଙ୍କଟ ନଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

Thiruvananthapuram, Kerala | We have been supportive of Sri Lanka, are trying to help and have always been helpful. They are working through their problem, we will see what happens. There is no refugee crisis right now: S Jaishankar, EAM upon his Kerala arrival pic.twitter.com/6oManS6EVt

— ANI (@ANI) July 10, 2022