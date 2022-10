ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା: ଜାଣନ୍ତୁ Playing-11 ରେ କିଏ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଣହୁଙ୍କାର । ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ । ତେବେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ତେବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି । ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ’ଣ ରହିଛି ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ୧୧ ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ । ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା । ତେବେ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ପିଚ କଣ୍ଡିସନକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଗତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ ଏବଂ ଚଳିତବର୍ଷର ଏସିଆ କପରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ।

ଏହି ମ୍ୟାଚର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନକୁ ନେଇ ଖୁବ ଦିନରୁ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ କାହାକୁ ରୋହିତ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ସେ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ତେବେ ଏଥିରେ ବିରାମ ଲାଗି ସାରିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭେଟେରାନ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ । ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱୀନଙ୍କୁ ରୋହିତ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ୧୧:

ରୋହିତ ଶର୍ମା(ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ ରାହୁଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ(ୱିକେଟ କିପର), ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱୀନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ

🚨 Toss Update & Team News from MCG 🚨 @ImRo45 has won the toss & #TeamIndia have elected to bowl against Pakistan. #T20WorldCup | #INDvPAK

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ୧୧:

ବାବର ଆଜମ(ଅଧିନାୟକ), ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ(ୱିକେଟକିପର), ଶାନ ମାସୁଦ, ହାଇଦର ଅଲି, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଶାଦବ ଖାନ, ଇଫତିଖାର ଅହମ୍ମଦ, ଆସିଫ ଅଲୀ, ଶାହୀନ ଆଫ୍ରିଦି, ହାରିସ ରୌଫ ଏବଂ ନସିମ ଶାହ ।

🚨 T O S S A L E R T 🚨

India win the toss and opt to field first 🏏

Our lineup for the match 🇵🇰#WeHaveWeWill | #T20WorldCup | #INDvPAK pic.twitter.com/tTjEQh17OI

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 23, 2022