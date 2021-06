ଭାରତ ଟିକାକରଣରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ରେକର୍ଡ: ଦିନକରେ ଦିଆଗଲା ୮୬ ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍; ମୋଦି ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ ‘ୱେଲ ଡନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଟିକାକରଣ । ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ଠାରୁ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୋମବାର ୮୬ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ । ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟିକାକରଣ ହେବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସ।। କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢେଇରେ ଟିକା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର । ଯେଉଁମାନେ ଟିକାର ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାର ଡୋଜ୍ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସଲାମ୍ । ଏହା ସହ ୱେଲ ଡନ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛନ୍ତି ।

Today’s record-breaking vaccination numbers are gladdening. The vaccine remains our strongest weapon to fight COVID-19. Congratulations to those who got vaccinated and kudos to all the front-line warriors working hard to ensure so many citizens got the vaccine.

Well done India!

— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2021