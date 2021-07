ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଭାରତ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଜରିଆରେ ପଠାଇଲା ୨୦୦ ଟନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବଢ଼ାଇଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ସହାୟତାର ହାତ । କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଭାରତ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୦ ଟନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ । କରୋନା କାଳରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅକି୍ସଜେନ୍ ସଙ୍କଟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ତେବେ ଏପରି କିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି, ଯେ ଭାରତ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଠାଇଛି । ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଟାଟାନଗରରୁ ୧୦ ଟି କଣ୍ଟେନର୍ ଯୁକ୍ତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଶନିବାର ବାଂଲାଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି । ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଂଲାଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ରେଳ ବିଭାଗର କହିବାନୁଯାୟୀ, ୨୦୦ ଟନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବାହାରିଛି । ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବ ।

Living upto our cultural ethos of "वसुधैव कुटुम्बकम्", Indian Railways under PM @NarendraModi ji's leadership is working diligently to help humanity's fight against COVID.

The first-ever, #OxygenExpress left for Bangladesh with 200 MT of Liquid Medical Oxygen, this morning. pic.twitter.com/49c6HZON7o

