ଓଲା-ଉବରକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପଚାରିଲେ –‘ଆଇଫୋନ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡରେ ଭଡା କାହିଁକି ଭିନ୍ନ?’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଲା ଏବଂ ଉବରକୁ ନୋଟିସ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଡ଼ା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀ ଏକ୍ସ’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲାଦ ଜୋଶୀ ଗୁରୁବାର (୨୩ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୫) କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ (ସିସିପିଏ) କ୍ୟାବ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓଲା ଏବଂ ଉବରକୁ ସମାନ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ କିମ୍ବା ଆଇଓଏସ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କମ୍ପାନୀକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

As a follow-up to the earlier observation of apparent #DifferentialPricing based on the different models of mobiles (#iPhones/ #Android) being used, Department of Consumer Affairs through the CCPA, has issued notices to major cab aggregators #Ola and #Uber, seeking their…

