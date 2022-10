ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ ୧,୩୩୭ କୋଟି ଜରିମାନା ଲଗାଇଲେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ ବଡ ଜରିମାନା ଲଗାଇଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଦେଶର ‘ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିୟାମକ’ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ବିରୋଧୀ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆଲଫାବେଟ୍ ର ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ ୧,୩୩୭ କୋଟି ଜୋରିମାନା କରିଛି। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏକାଧିକ ବଜାରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ଆୟୋଗ କିମ୍ବା ସିସିଆଇ ଟୁଇଟ୍ କରିଛି।

ଗୁଗୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓଏସ (ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍) ପରିଚାଳନା କରେ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଲିକାନା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୂଳ ଉପକରଣ ନିର୍ମାତା ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସରେ ଏହି ଓଏସ ଏବଂ ଗୁଗୁଲର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତଦନୁସାରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି (MADA)ରହିଛି।

CCI imposes monetary penalty of ₹ 1337.76 crore on Google for abusing dominant position in multiple markets in the Android Mobile device ecosystem.

Press Release: https://t.co/sXXA0RvK51#Antitrust #AntitrustOrder #antitrustlaw #Google #CCI pic.twitter.com/FE5Yh8PWr4

— CCI (@CCI_India) October 20, 2022