ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି; ହାତରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ଖେଳିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ଭାରତ- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡ଼ର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ୪ର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି । ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦଳ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ ୧-୧ରେ ସମାନ ରହିଛି ।

କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲେ କଳାପଟି ?

ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରୋହିତ ସେନଙ୍କୁ ହାତରେ କଳା ପଟି ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି । ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ- ଅଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଡ଼ର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ୪ର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ସାମ୍ କନଟାସ, ମାର୍ନସ ଲାବୁସାଗ୍ନେ ଏବଂ ଉସମାନ୍ ଖ୍ୱାଜାଙ୍କ ଘାତକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳକୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଦଳ ଭଲ ଲିଡ୍ କରୁଥିବାରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇଦେଲେ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୩୧୧ ରନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଆଜି ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଲକ୍ଷ ରଖିଛି । ମ୍ୟାଚର ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

The Indian Cricket Team is wearing black armbands as a mark of respect to former Prime Minister of India Dr Manmohan Singh who passed away on Thursday. pic.twitter.com/nXVUHSaqel

— BCCI (@BCCI) December 27, 2024