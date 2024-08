ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ…ହକି ଟିମକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହିଲେ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ରେ ବାଜି ମାରିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ । ସ୍ପେନକୁ ପ୍ଲେ ଅଫରେ ୨-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Heartiest congratulations to our Hockey Team for securing the bronze medal at the Paris Olympics! It is after over five decades that India has won bronze medals in back-to-back Olympic Games. The team deserves highest praise for resurgence of Indian Hockey. They have done India…

