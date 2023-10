ଭାରତର ସ୍ପିନ ମାଡ଼ରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲାନି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ମାତ୍ର ୨୦୦ ରନର ଦେଲା ଟାର୍ଗେଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱକପ-୨୦୨୩ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ କମାଲ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବୋଲର । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ୟାର ସ୍ପିନରଙ୍କ ଯାଦୁରେ ଝଟକା ଖାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟର । ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୨୦୦ ରନ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ ଉପରେ ଭାରୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଦଳର ଅନ୍ୟ ବୋଲର । ଫଳରେ ମାତ୍ର ୧୯୯ ରନରେ ଅଲ ଆଉଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ବୋଲର ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାଡେଜା ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି । ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିରାଟ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଡାଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ ପାଳି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ତେବେ ୬୯ ରନର ପାର୍ଟନରସିପ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୁଳଦୀପ ଯାଦବ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏହି ୱିକେଟ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ବୁମରାହ ଏବଂ କୁଳଦୀପଙ୍କ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖୁବ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା । ୧୦ ଓଭରରେ ୨୮ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି । ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ, ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରୀଙ୍କ ୱିକେଟ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଜାଡେଜା ।

