ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଡାଉନ୍: ସ୍କିନରୁ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଗାଏବ୍ , ପେଜରେ ଆସୁଛି ଏଭଳି ଫଟୋ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଜବ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ବାସ୍ତବରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ।

ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆଇଡି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପରେ କିଛି ଚାଲୁୁନାହିଁ । ରିଲ୍ ବଦଳରେ କାରର ଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଫଟୋ ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ।

ରିଲ୍ ଏବଂ ଫଟୋ ଆସୁନାହିଁ :-

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବା ସେମାନଙ୍କର ରିଲ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତି । ଲାଗୁଛି ଯେପରି ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଘୂରି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଶହ ଶହ ଭିଡିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ରିଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କିପରି ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ସେନେଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ କୌଣସି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାଁନ୍ତି ।

Ran to twitter as soon as my IG kept on doing this… is your instagram down too? pic.twitter.com/wNqMvBqTWP

— 𝚆𝚒𝚗𝚗𝚒𝚎 (@_therealwinnie_) June 29, 2024