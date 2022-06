ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ; ବରଫରେ ITBPର ହିମବୀର ଯବାନ କଲେ ଯୋଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ଭାରତ ସମେତ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ହରିଦ୍ୱାରର ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗପୀଠରେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଭାରତୀୟ ସେନାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଆଇଟିବିପି ଯବାନମାନେ ଦେଶର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ITBPର ହିମବୀରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ କରୁଥିବାର ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି।

ସିକ୍କିମ ରାଜ୍ୟର ଚୀନ ସୀମାରେ ITBP ଯବାନମାନେ ୧୭ ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବରଫରେ ଅଷ୍ଟମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ହିମବୀରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୧୬ ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ITBP ଯବାନମାନେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୧୬୫୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଲଦାଖରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋ-ତିବ୍ଦତୀୟ ସୀମା ପୋଲିସ(ITBP)ର ହିମବୀରମାନେ ୧୭ ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇ ଏହି ହିମଭର୍ସର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Himveers of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) practice yoga at 17,000 feet in snow conditions in Sikkim on the 8th #InternationalYogaDay pic.twitter.com/SSgYg9S2n5

ITBP Jawans dedicate a song on 8th #InternationalDayofYoga-2022. The ITBP personnel have been exemplary in promoting #Yoga by demonstrating various yogasanas at different high altitude Himalayan ranges in Ladakh, HP, Uttarakhand, Sikkim & Arunachal Pradesh over the years. pic.twitter.com/y0FH80f9wO

— ITBP (@ITBP_official) June 21, 2022