ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ରୁ ବାଦ ପଡିଲେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ଲାଗିଛି ବଡ ଝଟକା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ୍) ୨୦୨୩ ସିଜନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ହେତୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ପୁରା ସିଜିନରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ୨୦୨୩ ମିନି ନିଲାମରେ ୱିଲିୟମସନଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର କରି କିଣିଥିଲା। ଗତକାଲି ଆଇପିଏଲ ର ୧୬ ତମ ସଂସ୍କରଣ ରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ହଳରତ ଚେନ୍ନାଇକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇଥିଲା।

