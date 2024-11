IPL 2025: ମେଗା ଅକ୍ସନର ଟାଇମିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା BCCI

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ) ୨୦୨୫ର ମେଗା ଅକ୍ସନର ଟାଇମିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର୍ସଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ତରଫରୁ ଏହି ସମୟ ପରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଜେଦ୍ଦାର ଅବାଦୀ ଅଲ ଜୋହର ଏରିନାରେ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ଓ ୨୫ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅକ୍ସନରେ ମୋଟ ୫୭୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଲାମ ଡକାଯିବ । ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ସଉଦୀ ଅରବର ଜେଦ୍ଦାରେ ମେଗା ଅକ୍ସନ ହେବ । ପ୍ରତି ୩ ବର୍ଷରେ ଆଇପିଏଲରେ ମେଗା ଅକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ନୂଆ ସ୍କ୍ୱାଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଟିମଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେଟ୍ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥାଏ । ଏଥର ଅକ୍ସନ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୫୭୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୫୭୭ ଜଣଙ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲରେ ଶର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିଛି ।

ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ସନର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୨୪କୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୩.୩୦ ସମୟରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅକ୍ସନ ସମୟ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୧ଟା ରହିଥିଲା । ଏବେ ସଉଦୀ ଅରବର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୧ଟା ସମୟରେ ନିଲାମୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର୍ସଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବିସିସିଆଇ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିଜର ରିଟେନ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଲାମ ତାରିଖ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । କୋଟି କୋଟି କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେଉଁ ଟିମ୍ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ ସେନେଇ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା । ନିଲାମର ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦୀ ଅରବର ରାଜଧାନୀ ରିଆଦରେ ଖେଳାଳିଙ୍କର ନିଲାମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ତାହା ଜେଦ୍ଦାରେ ହେବ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଓ ଅର୍ଶଦୀପସିଂହଙ୍କ ପରି ଭାରତର ଅନେକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଷ୍ଟାର ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ୧୦ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପାଖରେ ୨୦୪ଟି ସ୍ଲଟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ୬୪୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହି ସ୍ଲଟ ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ଟି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପକ୍ଷରୁ ୪୬ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତା’ର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୫୫୮.୫ କୋଟି ରହିଛି ।

IPL auction timings have been readjusted. The auction will start 3.30 pm IST, instead of 3 pm as announced earlier. BCCI said the change is in view of requests from the broadcasters. @cricbuzz

