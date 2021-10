ଆଜି ରୋହିତ ଓ ପନ୍ତ ମୁହାଁମୁହିଁ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ବିଜୟ ଅତି ଜରୁରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଇପିଏଲର ୧୪ତମ ସିଜିନର ୪୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ । ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜିତ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିଜୟ ମାର୍ଗକୁ ଫେରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ପରେ ନିଜର ଲୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ । ହାରିଲେ ଦଳ ପ୍ଲେଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ମଉଳି ଯାଇପାରେ ।

ପ୍ଲେଅଫରେ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସାରିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରୟାସ ଅଙ୍କ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ୨ରେ ରହିବା ଉପରେ ରହିବ । ଯଦ୍ୱାରା ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ୟୁଏଇରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ପରାଜୟ ପରେ ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଦଳ ପ୍ଲେଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । ଦଳ ୧୧ଟିରୁ ୬ଟି ହାରି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।

