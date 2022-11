ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ କିପରି ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଡ଼ିଜିଟାଲାଇଜେସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସମାନ୍ତରାଳେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସାଇବର ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏକାଧିକ ଠକେଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ତଥା ପାଠ ପଢି ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଶିକ୍ଷିତ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ଦେଇ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛି।

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ଠକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇବର ଅପରାଧରେ ବେଆଇନ ଟଙ୍କା କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛନ୍ତି।

କ’ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ?

ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କ’ଣ ?

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୧୦୦% ଇକ୍ୱିଟି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୋଷ୍ଟ ବିଭାଗ, ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆଇପିପିବି) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ୨୦୧୮ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇପିପିବି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ, ସୁଲଭ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି।

