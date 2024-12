ପୁଣି ଡାଉନ ହେଲା IRCTC ଆପ୍, ହୋଇପାରୁନି ଟିକେଟ ବୁକିଂ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହୋଇପାରୁନି ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ । ଠପ୍ ହୋଇଗଲା ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ । ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନ (IRCTC) ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏନେଇ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଟିକେଟ ବୁକିଂ ହୋଇସପାରୁନଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅନଲାଇନ୍ ବିଭ୍ରାଟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡାଉନଡିଟେକ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଇଆରସିଟିସି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ଆଇଆରସିଟିସି ଆପ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଏରର ଦେଖାଯାଉଥିବା ନେଇ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଏନେଇ ଟ୍ବିଟକରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଇଆରସିଟିସି ଆପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି । ସକାଳ 10ଟାରେ ତତକାଲ ପାଇଁ ଓ୍ବେବସାଇଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ବୁକିଂ ପାଇଁ କୌଣସି ଅପ୍ସନ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା । କେବଳ ପ୍ରିମିୟମ ତତକାଳ ପାଇଁ ହିଁ ଅପ୍ସନ ଦେଖାଉଥିବା କହି ରେଳ ବିଭାଗ, ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ,ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆଇଆରସିଟିସିକୁ ଟ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି ଦେଖିବା ଚଳିତ ମାସରେ ଏହା ଦ୍ବିତୀୟ ବଡ ଆଉଟେଜ ଅଟେ । ଗତ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଓ୍ବେବସାଇଟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ତତକାଲ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି । ସକାଳ 10ଟାରେ ତତକାଲ ଏସି ଏବଂ 11ଟାରେ ନନଏସି ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବୁକିଂ କରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ।

