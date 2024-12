ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଅଣ୍ଡା, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ: ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୁନିରତ୍ନଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଲଗଗେରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁନିରତ୍ନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ।

ମୁନିରତ୍ନ ୨୦୧୯ ରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ :-

ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବାଜପେୟୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଆର.ଆର ନଗର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ କାର ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲେ ।

ଭିଡିଓରେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମୁନିରତ୍ନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ନଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିବା ପରେ ମୁନିରତ୍ନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

Watch: BJP MLA Munirathna was attacked by Congress workers in Bengaluru, with eggs thrown at him. He protested with his supporters after the attack. The police assured action and later dispersed both groups after a scuffle. An investigation into the incident is underway pic.twitter.com/Nq6qUnpx74

