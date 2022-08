କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: IRCTC ଲଞ୍ଚ କଲା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଲି ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ IRCTC ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏୟାର ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଣିଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଧୀନରେ, ଆପଣ ୫ ରାତି ୬ ଦିନ ରହି ଆପଣ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। IRCTCର ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ର ନାମ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯାତ୍ରା ୧୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨ ରେ ଶେଷ ହେବ।

ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୁଆହାଟିରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ କୋଲକାତା ଯିବେ। ଏହା ପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍‌କୁ ଏବଂ ପରେ ସେଠାରୁ ପଟ୍ଟାୟାକୁ ଉଡାଣ ଭରିବେ। ଏହି ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୪୯,୦୬୭ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ, ଆପଣ ହୋଟେଲ ରହଣି, ବିମାନ ଟିକେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇବେ।

ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ କେତେ?

ପ୍ୟାକେଜ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯାତ୍ରା ରେ ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୫୬,୭୫୩ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଥି ସହିତ, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡା ୪୯,୦୬୭ ଟଙ୍କା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ୪୯,୦୬୭ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟ ୪୭,୨୮୨ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶଯ୍ୟା ବିନା ୪୨,୭୫୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

Capture the magical beauty of Thailand with IRCTC's Air tour package starting at ₹49,067/-pp* for 6D/5N. For details, visit https://t.co/Q4kEQXfOVw @AmritMahotsav #AzadiKiRail

