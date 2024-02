ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ୮ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚେହେରା, ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Photo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନିଜର ବୟାନ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ରନ୍‌ର ବର୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ସର୍ଫରାଜ ଖାନ୍‌ଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆ ନ ଯିବାରୁ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେଇଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚେହେରା ୮ ବର୍ଷ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ନେଇ ।

Infinite roles mastered by one soul – mood booster, comedian, troublemaker, and the constant companion, friend, and mother of my children. In this beautiful journey, I cherish you as my wife. Happy 8th my love ❤️ pic.twitter.com/qAUW8ndFAJ

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) February 3, 2024