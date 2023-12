(Video) ମାଛ ଶରୀରରେ ଲାଗିଛି କି ମଣିଷ ଚେହେରା? କେବେ ଦେଖି ନଥିବେ ଏଭଳି ଅଜବ ଜନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁନିଆରେ ମାଛ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମାଛର ଗଢଣୀ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ । ଏଭଳି ମାଛଗୁଡ଼ିକର ଭିଡିଓ ଅଅନେକ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାିରାଲ ହୋଇଥାଏ । କେବେ ମଣିଷ ଦାନ୍ତଭଳି ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତ କେବେ ସ୍ମାଇଲ କରୁଥିବା ମାଛର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହିଭଳି ଏକ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ମଣିଷ ଭଳି ଚେହେରା ପାଇଥିବା ଏକ ମାଛର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏଭଳି ଅଜବ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନର କୁନମିଙ୍ଗ ନିକଟ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏଠାକାର ଏକ ପୋଖରୀରେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଏକ ମାଛକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ । କାରଣ ଏହି ମାଛଟିର ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଣିଷ ଭଳି ଥିଲା । ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଆଖି, ନାକ ଏବଂ ପାଟି ଯେପରି ରହିଥାଏ, ଏହି ମାଛ ଚେହେରାର ଗଢଣୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେଠାକାର ଲୋକେ ନିଜକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଅଜବ ପ୍ରଜାତିରର ମାଛର ଏକ ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରି ନେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରିବା ପରେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

Why does this fish have a human face? 😳 pic.twitter.com/FaAdgleUd0

— LADbible (@ladbible) July 21, 2022