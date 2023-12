‘ବିଜେପି କେବଳ ଗୌମୂତ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରିବ’: ସଂସଦରେ ଡିଏମକେ ସାଂସଦଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୫ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶାସକ ବିଜେପି ଓ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସର ଲଢେଇ ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ବୟାନ ବି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ସଂସଦରେ ଡିଏମକେ ସାଂସଦ ଡିଏନ୍‌ଭି ସେନ୍ଥିକୁମାର ଏସ୍‌ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସାଂସଦ ଡିଏନ୍‌ଭି ସେନ୍ଥିକୁମାର ଏସ୍‌ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ, ଯେ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଶକ୍ତି କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ହାର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅବା ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କହୁ ଗୋମୂତ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସୀମିତ।

ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ (ବିଜେପି) ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକାରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କ’ଣ ହେଉଛି ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ଆମେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟ ହେବୁନି, ଯଦି ତୁମେ (ବିଜେପି) କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରି ଦେବ। କାରଣ ସେମିତି ହେଲେ ତୁମେ ପରୋକ୍ଷରେ ସେଠାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଡିଏମକେ ସାଂସଦଙ୍କ ଏହି ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷ ବିଜେପି ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି।

#WATCH | Winter Session of Parliament | DMK MP DNV Senthilkumar S says "…The people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections mainly in the heartland states of Hindi, what we generally call the 'Gaumutra' states…" pic.twitter.com/i37gx9aXyI

