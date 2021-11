TikTokରେ ISISଙ୍କ ଧମକ, କ୍ରିସମସ ସମୟରେ କରିବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ; ଜାରି କଲେ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆସନ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମଘାତୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଇଏସଆଇଏସ୍ ଟିକଟକ୍ କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଣ-ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ।

#EXCLUSIVE: ISIS using TikTok to recruit young suicide bombers in bid to carry out Christmas attacks https://t.co/hxwA5p39IO pic.twitter.com/vDAWL3ieLC

— The US Sun (@TheSunUS) November 21, 2021