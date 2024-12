(Video) India ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ SpaDeX ମିଶନ, ଇସ୍ରୋ ଦେଖାଇଲା ଝଲକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଦିନ PSLV-C60 ରେ ଭାରତର ସ୍ପେଡେକ୍ସ ମିଶନ୍ ମହାକାଶକୁ ଯିବ । PSLV C60 / SPADEX ମିଶନ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ରାତି 9.58 ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ମହାକାଶରେ ଡକିଂ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି । ଏହା 2ଟି ସାଟେଲାଇଟକୁ ଯୋଡିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (ISRO) ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡକିଂ ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ପୃଥକ ଭାବରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବା ପରେ ଦୁଇଟି ଉପଗ୍ରହ କିପରି ମହାକାଶରେ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

SpaDeX ମିଶନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଛୋଟ ମହାକାଶଯାନ (SDX01 Chaser ଏବଂ SDX02 ଟାର୍ଗେଟ୍) ମଧ୍ୟରେ ଡକିଂ ଏବଂ ଅନଡକିଂର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ ସର୍କୁଲାର କକ୍ଷପଥରେ କକ୍ଷପଥରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ହେବ । ସ୍ପାଡେକ୍ସ ମିଶନ୍ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ମହାକାଶଯାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେବ, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 220 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିବ । 55 ° ରେ ଅବତରଣ କରିଥିବା କକ୍ଷପଥରେ 470 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ PSLV-C60 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗୁଡିକ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ । ଲଞ୍ଚ ପରେ ଉଭୟ ଯାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହୋଇ 10-20 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବ ।ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗାଡି ଏବଂ ଚେସର୍ ଗାଡି ମଧ୍ୟରେ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଡକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ଏନେଇ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚିତାକର୍ଷକ ଅଟେ ।

