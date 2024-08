କନଷ୍ଟେବଳ ପଦ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତିି: ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ, ଦରମା ୭୦୦୦୦ ଟଙ୍କା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡୋ ତିବ୍ଦତୀୟ ସୀମା ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ (ଆଇଟିବିପି) ରେ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ପାଇନଅର୍ ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି । ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି (ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପୋଲିସ୍ ଚାକିରି) ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ।

ଏହି ପଦବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୨୦୨ ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍- itbpolice.nic.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ।

ଆଇଟିବିପି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯିବ । ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଜମା କରିବାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ତାରିଖ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରି ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ।

ଆଇଟିବିପି କନଷ୍ଟେବଳ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ :-

ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍- itbpolice.nic.inକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ।

ୱେବସାଇଟର ହୋମପେଜରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ RECRUITMENT TO THE POST OF CONSTABLE (CARPENTER) CONSTABLE (PLUMBER) AND CONSTABLE(MASON)-2024 ଅପସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଫିଡ୍ କରି ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତୁ ।

ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଆପଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ।

ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିରଖନ୍ତୁ ।

ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କରୁ ଏଠାରେ ଆଇଟିବିପି କନଷ୍ଟେବଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୪ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ :-

ଇଣ୍ଡୋ ତିବ୍ଦତୀୟ ସୀମା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (ଆଇଟିବିପି) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଫି ଜମା କରିବା ପରେ ଶେଷ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଜେନେରାଲ, ଓବିସି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଫି ହିସାବରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ । ସେହିପରି ମହିଳା, ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।