ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ଆଜି ୨୬ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ୨ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୨୬ଟି ବିଧାନସଭା ଅସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସକାଳ ୭ଟା ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଶେଷ ହେବ । ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ନିଜ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ । ଏଥିରେ ୨୩୯ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମରେ କଏଦ ହେବ । ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭୋଟିଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।

ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ୨ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଜାମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର ୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ଘାଟିର ସାମିଲ ଅଛି । କାଶ୍ମୀର ଶ୍ରୀନଗର ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହଜରତବଲ, ଖାନୟାର, ହବାକଦଲ, ଲାଲ ଚୌକ, ଚନ୍ନାପୋରା, ଜଦୀବଲ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଶାଲଟେଙ୍ଗ ଏବଂ ଇଦଗାହରେ ମତଦାନ ହେବ । ବଡଗାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡ ବଡଗାମ, ବୀରୱାହ, ଖାନ୍ ସାହିବ, ଚରାର-ଏ-ଶରୀଫ୍ ଏବଂ ଚାଦରାରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ । ସେହିପରି ଗାନ୍ଦରବଲ ଜିଲ୍ଲାର ୨ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଙ୍ଗନ ଏବଂ ଗାନ୍ଦରବଲରେ ମତଦାନ ହେବ । ଜାମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର ଗୁଲାବଗଡ଼, ରିୟାସି, ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ, କାଲାକୋଟ୍‌- ସୁନ୍ଦରବନୀ, ନୌଶେରା, ରାଜୌରୀ, ବୁଦ୍ଧଲ, ଥନ୍ନାମଣ୍ଡି, ସୁରନକୋଟ, ପୁଞ୍ଚ୍ ହୱେଲି ଏବଂ ମେଣ୍ଢରରେ ମତଦାନ ହେବ ।

#WATCH | Katra, J&K | People queue up at a polling station in Shri Mata Vaishno Devi assembly constituency of Katra to vote in the second phase of Assebly elections today.

Eligible voters in 26 constituencies across six districts of the UT are exercising their franchise today. pic.twitter.com/eLzwmfmfqU

— ANI (@ANI) September 25, 2024

ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକକୁ ଅଧିକ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମୋଦୀ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ୨ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ । ସମସ୍ତ ମତଦାତା ନିଜ ଭୋଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତଦାନ କରୁଥିବା ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।’